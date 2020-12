Ercan Kara: Rapids Schnäppchen ist den Legenden auf den Fersen

Kara ist hingegen Historisches gelungen. In der 121-jährigen Vereinsgeschichte hatten zwei Rapidler im jeweils ersten Einsatz in einem der drei klassischen Bewerbe (Meisterschaft, Cup, Europacup) getroffen, wie Gerald Pichler von rapidarchiv.at für den KURIER aushob. Beide waren Legenden: Alfred Körner und Jörn „Johnny“ Bjerregaard. 54 Jahre nach dem Dänen zog Kara nach. „Diese Details wusste ich nicht. Das ist ein schönes Gefühl. Und es ist eine Ehre, mit ihnen diesen Rekord zu teilen. An Herrn Körner kann ich mich noch erinnern“, erzählt Rapids Aufsteiger des Jahres.

Konkret geht es um das 2:2 in Hartberg im Februar (Meisterschaft), das 2:0 beim 5:0 im Cup gegen St. Johann und – besonders wertvoll – das Goldtor in Zagreb gegen Lok, dank dem es in die Europa League ging.