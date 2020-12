Salzburg auf den Fersen: Blut und Tore bei Rapid-Sieg in Hartberg

WAC-Generalprobe misslang

Indes ist die Generalprobe des WAC für das Europa-League-"Finale" gegen Feyenoord am Donnerstag deutlich in die Hose gegangen. In einem verkorksten Spiel unterlagen die Kärntner bei der WSG Tirol mit 1:4 (0:2) und treten in der Tabelle auf der Stelle. Mit vier Punkten Rückstand auf die WSG (6.) war man vor dem abschließenden Spiel des LASK gegen Ried weiter Siebenter.