Trotz Schützenhilfe von Rapid: Die Austria ist nicht mehr zu retten

Die vom ehemaligen Austria-Coach Christian Ilzer trainierten Grazer hatten mehr vom Spiel, Ljubic hatte eine Halbchance zur Führung. Austrias beste Chance hatte Jukic, der aber aus guter Position einen Mannschaftskollegen anschoss. Die Austria arbeitete viel, man merkte aber den Druck der Notwendigkeit eines Sieges.

Kurzauftritt Pichlers

Mit einem Eckball-Trick startete Sturm in die zweite Hälfte, Geyrhofer köpfelte aus feiner Position aber Austrias Martel an. Beide Mannschaften suchten ihr Heil in der Offensive, fanden es aber lange nicht. Austrias Pichler, zwölf Minuten im Spiel, fand hingegen den Weg in die Kabine: Mit gestrecktem Bein rutschte er in Ingolitsch und sah Rot. Der Sturm-Verteidiger musste verletzt vom Platz. Austria-Trainer Stöger riskierte am Ende und brachte mit Monschein und Wimmer zwei weitere Offensivleute.