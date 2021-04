Violette Krise: "Rapid und Austria brauchen einander mehr denn je"

Die Austria ist ja nicht der einzige Traditionsklub, der in den letzten Jahren Probleme hat. In Deutschland sind das etwa der Hamburger SV, oder aktuell Schalke 04. Warum tun sich so viele Traditionsvereine im heutigen, modernen Fußball so schwer, Erfolge zu haben bzw. zu überleben?

Das ist schon eine klare Entwicklung aus einem Fußballgeschäft, in dem es mehr denn je aufs Geld ankommt. Und dann ist die Frage, wer einen noch fragwürdigeren Sponsor findet. Die Frage ist natürlich, wie weit ich in der Sponsorensuche gehe. Wenn ich mir ansehe, mit welchen Sponsoren und Trikotaufschriften die internationalen Topklubs herumlaufen, da sind ja schon zwei Drittel mehr als fragwürdig. Ob ich diese Sponsoren wirklich brauche, ob ich die wirklich haben will und unterstützen möchte. Im Moment ist es so, dass sich die großen Vereine da - um es hart zu sagen - extrem prostituieren, um dieses Top-Level zu erhalten.