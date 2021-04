Violette Sanierung: Die Austria plant mit und ohne Insignia

Zukunft von Kraetschmer

Im Hintergrund geht die Sanierung des Klubs nach dem Erhalt der Lizenz weiter. In dieser Woche gibt es ein Gespräch zwischen Präsident Frank Hensel und AG-Vorstand Markus Kraetschmer über dessen Zukunft. Derzeit will die Mehrheit in den Gremien eine Trennung im Sommer. Sämtliche Personalentscheidungen bei der Austria sollen in den kommenden zwei bis drei Wochen erfolgen, der Abschied von Controller Thomas Schwarz dürfte beschlossene Sache sein.