Austria führt nach Sieg bei Admira die Qualifikationsgruppe an

Erleichtert spielt es sich eben einfacher. Die Austria hatte unter der Woche im zweiten Anlauf die Lizenz für die kommende Saison erhalten und somit die allergrößten Sorgen ins Abseits gestellt. Die sportliche Abteilung konnte sich am Samstag ausschließlich ihrer Kernkompetenz, dem Fußball, zuwenden und feierte in der Südstadt bei der Admira einen 2:0-Sieg. Damit übernahmen die Violetten in der Qualifikationsgruppe die Führung von Hartberg.

Die Leistung der Austrianer war vielleicht kein Zungenschnalzer für die Feinschmecker unter den Fußballfans, der Sieg unterm Strich aber absolut verdient. Die Partie hatte in der ersten Hälfte nicht viele Highlights anzubieten, die Austria kontrollierte das Geschehen und gab das Tempo vor, die Admira glänzte in der Offensive mit Ungefährlichkeit.