Echten Fußball-Fans ist aber auch Anderes wichtig – etwa der Lokalkolorit, die Abwechslung, oder auch traditionelle Rivalitäten. Europacup-Spiele sind als seltene Highlight erwünscht, als Tagesprogramm will sie niemand. Die Ablehnung gegenüber der Super League verbindet Fan-Gruppen, die normal verfeindet sind. Niemand will in Europa US-amerikanische Verhältnisse – also geschlossene Profiligen.