Hoffnung für die Austria, fragwürdige Details zu Insignia-Vertrag

AG-Vorstand Markus Kraetschmer, bei vielen Fans heftig in der Kritik wie auch der Protestmarsch am Freitag bewies, erkannte angeblich in der Sitzung die neue Richtung und schwenkte auf diese Linie ein.

Sein Vertrag läuft im Juni aus, ein neuer Entwurf liegt vor, den er schon unterschrieben hat. Er sieht eine Laufzeit von einem Jahr vor, seitens der Austria fehlt die Unterschrift allerdings noch.

In der Aufsichtsrats-Sitzung wurde auch ganz konkret die Bereitschaft jedes einzelnen abgefragt, selbst Geld für die Austria in die Hand zu nehmen, um in zweiter Instanz die Lizenz zu erhalten. Die Zeit drängt, die Deadline ist der kommende Mittwoch, 21. April. Die Bereitschaft sei bei einigen jedenfalls erkennbar gewesen sein.