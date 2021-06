Zehnjahresvertrag mit Tojner: Rapid baut und bildet im Prater aus

In Gedenken der Legenden

Die Hütteldorfer bilden künftig im Namen der „Körner-Buam“ aus, mit freundlicher Unterstützung von Fan und Milliardär Michael Tojner. „Körner Trainingszentrum powered by VARTA“ lautet der Name, der an die Vereinslegenden Alfred und Robert Körner erinnert. Beide wurden bei Rapid ausgebildet, wurden jeweils sieben Mal Meister, gewannen den Zentropacup und waren dem Verein bis zum Tod verbunden.