Triste ÖFB-Bilanz gegen Italien: Der letzte Sieg ist 60 Jahre alt

23. Juni 1998:

Nach den beiden 1:1-Remis gegen Kamerun und Chile titelte der KURIER vor dem letzten Gruppenspiel bei der WM in Frankreich gegen die Squadra Azzurra „Sturmlauf gegen das Gesetz der Serie“. Österreich hatte seit 1960 nicht mehr gewonnen, im letzten Gruppenspiel stürmten erstmals die zwei WM-Torschützen Toni Polster und Ivica Vastic gemeinsam. Es ging nicht auf, nach Toren von Christian Vieri und Roberto Baggio konnte Andreas Herzog, der seinen Rücktritt nur ankündigte, in Saint-Denis nur verkürzen (92.). Alle drei Tore des Prohaska-Teams bei dieser WM fielen in der Nachspielzeit.

9. Juni 1990:

Nach sensationellen Ergebnissen in den Testspielen (Siege in Spanien und gegen den regierenden Europameister Niederlande, Remis gegen den regierenden Weltmeister Argentinien) traten die Österreicher zum ersten WM-Spiel gegen den Gastgeber in Rom mit breiter Brust an. Zehn Spieler tippten im KURIER zuvor zumindest auf ein Remis, der heutige ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel glaubte sogar einen 1:0-Sieg. Recht hatte er zwar, diesen besorgte aber mit dem eingewechselten Toto Schillaci ein Italiener, der danach Schützenkönig wurde. Das Team von Josef Hickersberger verlor danach gegen die damalige CSFR 0:1, besiegte die USA 2:1 – und fuhr heim.