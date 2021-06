Mamma Mia: Fünf Gründe, warum Österreich die Italiener hinauswirft

Mit drei Siegen in der Gruppenphase des Turniers hat sich Italien zum Titelfavoriten geschossen. Nun kommt es im Achtelfinale im Londoner Wembley Stadion am Samstag zur Hürde Österreich. Warum die Italiener über diese stolpern werden.

1. Weil sich die Italiener schon im Finale und mit dem Pokal in der Hand sehen und die Österreicher unterschätzen werden. Der Weg zum Dolce Vita ist aber lang und führt über die Alpen, die durchaus steil sein können. Achtung: Absturzgefahr.

2. Weil die Italiener erstmals reisen müssen. Bisher hat die Squadra Azzurra drei Mal in Rom gespielt. Mit einem Heimspiel im Kolosseum hat das Achtelfinale in der einst römischen Provinz Londinium aber nichts mehr zu tun. Im Vergleich zu den Italienern sind die Österreicher die Umstände und Umstellungen mit den Reisen durch Europa längst gewohnt. Auch weil es kaum noch römische Legionäre gibt. Die meisten spielen in der Heimat.