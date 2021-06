EM-Aufstieg des ÖFB-Teams: Wie Fodas Umstellungen gefruchtet haben

Nach dem Sieg der Österreicher gegen die Ukraine haben mich viele gefragt: Wieso spielen die Österreicher nicht immer so? Nun gut, es gibt mehrere Faktoren, die die Leistung der Spieler und des Teams beeinflussen. Die Höchstleistung kann nur abgerufen werden, wenn alle Komponenten wie Kondition, Psyche, Technik, Taktik und äußere Bedingungen und Einflüsse zusammenpassen. An diesem historischen Tag konnte die Nationalmannschaft diese Faktoren, die in komplexer Wechselbeziehung zueinander stehen, sehr gut auf den Platz bringen.

Franco Foda schickte die Mannschaft mit einigen taktischen Veränderungen aufs Feld. Er bevorzugte diesmal eine Viererkette mit tiefen Außenverteidigern, insbesondere Lainer, um die gegnerischen Mittelfeldspieler herauszulocken und dahinter Laimer und Schlager anspielen zu können. Mit dem sehr spielstarken Grillitsch wurde die Sechserposition besetzt. Er positionierte insgesamt die Mannschaft im Spielaufbau höher, die Räume zwischen Abwehr und Mittelfeld und die letzte Linie des Gegners wurden von Laimer, Baumgartner Arnautovic und – in Folge der Grillitsch-Nominierung als Sechser – auch von Schlager und Sabitzer gut besetzt.

Der Spielaufbau erfolgte schneller und vertikaler, man versuchte frühzeitig das Mittelfeld des Gegners zu überbrücken. Diese Positionsangriffe konnten aber leider nicht so erfolgreich fertiggespielt werden. Jedoch konnte bei Ballverlusten durch schnelles Gegenpressing entweder der Ball schnell zurückerobert, der Gegner zu Ballfehlern gezwungen oder oder der Angriff des Gegners unterbunden werden.