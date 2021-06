"Liebe Ösis, willkommen bei den Großen": Stimmen zum historischen Sieg

Der KURIER wirft nach dem historischen Achtelfinal-Einzug einen Blick auf die internationalen Pressestimmen.

Bild: "Historischer Sieg für Österreich! Durch das 1:0 gegen die Ukraine ziehen unsere Nachbarn erstmals in ihrer Geschichte in die K.o.-Runde einer EM ein. Bei den bisher einzigen Teilnahmen 2008 und 2016 war nach der Vorrunde Schluss. Liebe Ösis, willkommen bei den Großen!"

Süddeutsche Zeitung: "Österreich deutet an, was es kann! Christoph Baumgartner schießt Österreich erstmals in ein EM-Achtelfinale. Nach einer Systemumstellung zeigt das Team gegen die Ukraine sein bisher bestes Turnier-Spiel."

Frankfurter Allgemeine: ",Oh, wie ist das schön!' David Alaba ließ sich von den singenden Fans in der Kurve feiern, Franco Foda jubelte völlig gelöst in die Kamera. Ein Bundesliga-Duo hat Österreich in sein erstes EM-Achtelfinale geführt und genau 43 Jahre nach der deutschen Schmach von Cordoba für einen neuen rot-weiß-roten Fußball-Feiertag gesorgt."

Gazzetta dello Sport: "Österreichische Gefahr für Italien. Alaba bewirkt Wunder in Bukarest und versenkt die schlafende Ukraine. Während Österreich frisch auftritt, angeführt von einem Alaba in Höchstform, sind die ukrainische Spieler müde und schlaff."

Corriere dello Sport: "Österreich fordert Italien heraus. Die Österreicher in Bukarest sind eine kompakte Mannschaft von Niveau, die von ihren Ideen überzeugt sind, die zäh in der Abwehr und voller Energien im Mittelfeld sind. Um weiterzukommen, hatte Österreich eine einzige Möglichkeit - zu siegen. Fodas Truppe hat von Anfang an an den Erfolg geglaubt und der Sieg ist mit einer Leistung von Niveau gelungen".