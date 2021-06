Foda nach EM-Aufstieg: "Ich kenne mich ja etwas aus im Fußball"

Und nun wird gefeiert und regeneriert. Danach wird Italien gefordert: „Wenn wir im Achtelfinale sind, möchten wir alles versuchen, um auch das Viertelfinale zu erreichen.“

Baumgartner erinnert sich

Das größte Rätsel des Spiels war: Konnte sich der Torschütze an das Tor erinnern? Christoph Baumgartner dazu: „Ja. Ich kann mich an das Tor erinnern. Ich habe erst danach immer mehr Druck im Kopf bekommen. Ich kann es noch nicht ganz realisieren. Was noch dazu kommt, ist, dass mir der Schädel richtig weh tut.“ Und er empfahl auch den Fans so richtig zu feiern: „Wir alle haben eine schwere Zeit gehabt mit dem Corona-Dreck, genießt es jetzt.“