Millionen-Ablöse für den früheren LASK-Coach Valerien Ismael

Barnsley holt Trainer aus Österreich und verkauft sie dann teuer weiter. So lässt sich die ungewöhnliche Geschichte des englischen Zweitligisten in den vergangenen beiden Saisonen zusammenfassen.

Im Herbst 2019 kam Gerhard Struber aus Wolfsberg und hielt den Underdog in sprichwörtlich letzter Minute in der Championship. Allerdings: Das weckte Begehrlichkeiten und Struber zog schließlich seine Ausstiegsklausel, um zu Red Bull zurückzukehren. Von England ging es in die USA, um zwei Millionen Ablöse zum Bullen-Klub in New York.

Auf und ab mit dem LASK

Der Nachfolger kam wieder aus Österreichs Bundesliga. Valerien Ismael hatte bis zum Corona-Ausbruch mit dem LASK riesigen Erfolg, überwinterte im Europacup und lag in der Tabelle auf Platz eins. Doch dann passierte der große Fehler: Die Linzer hielten damals verbotene Trainingseinheiten ab, wurden erwischt und bekamen eine Punkte-Strafe.

Auch sportlich war der Flow weg, der LASK fiel zurück. Nach Platz vier und internen Streitigkeiten musste Ismael gehen.