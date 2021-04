New-York-Coach Struber: "Cool, wie gastfreundlich alle sind"

Wie viele dürfen kommen?

3.000, die Atmosphäre wird also schon einmal lauter. Ein Schritt zurück ins normale Leben. Ob es einmal so wird, wie es war, werden wir sehen.

Wie ist denn so der sprachliche Unterschied vom amerikanischen Englisch zum ...

... zum Struber-Englisch?

Zum britischen, war gemeint.

Spannend. Mir reden sie alle deutlich zu schnell und verschlucken die eine oder andere Botschaft. Cool ist, dass die Leute sehr gastfreundlich sind Ausländern gegenüber und die Geduld aufbringen, eine Frage vielleicht einmal zu wiederholen. Durch die Größe des Landes gibt es auch viele unterschiedliche Dialekte, die ich innerhalb der Mannschaft erlebe. In New York reden sie anders, als in Los Angeles. Daher bin ich viel gewohnt und ich habe ohnehin schon in Barnsley ein Englisch erlebt, das richtig schräg war.

Wird es schon einfacher für Sie?

Deutlich. Wenn ich mich heute auf eine Sitzung vorbereite, denke ich nicht mehr darüber nach, wie ich das Ganze vernünftig wiedergebe. Jetzt passiert es einfach. In Barnsley war das eine Riesenchallenge.

Sie haben bereits Los Angeles angesprochen, dort spielen Sie mit ihrem Team schon nächste Woche. Haben Sie schon einen Eindruck, was bezüglich der Reisen auf Sie zukommen wird?

Von der Organisation her ist es einsame Spitze. Wir sind mit Chartern unterwegs, werden hier im Trainingszentrum abgeholt, mit dem Bus direkt in den Hangar nach Newark geführt, gehen durch eine überschaubare Kontrolle und sitzen im Flieger. Bei der Ankunft ist es genauso, dass wir vom Bus im Hangar abgeholt werden und direkt ins Hotel fahren.

Wo Sie sich dann erst einmal erholen?Wir fliegen über verschiedene Zeitzonen. Nach Los Angeles ist es so, als würde man von London in die Türkei fliegen. Da reisen wir zwei Tage vor dem Spiel an, um den Biorhythmus in die richtige Richtung zu bekommen und die Sinne scharf zu haben, wenn es losgeht. Wie die MLS hier alles organisiert, ist eine geile Sache.