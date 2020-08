"Unverständlich": Ismael äußerte sich erstmals zum LASK-Aus

Knapp ein Monat nach dem überraschenden Aus nahm Ismael nun aber erstmals Stellung zu seinem Abschied beim LASK. Via Twitter wandte sich der 44-Jährige an die Fans des Vereins. "Die Trennung kam nicht nur für euch sondern auch für mich sehr überraschend und ist bis heute gefühlt für mich noch immer sehr unverständlich", so Ismael.