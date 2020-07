LASK-Vize Werner über Ismael-Aus: "Er bot Angriffsflächen"

"Unzulänglichkeiten blieben mit dem Erfolg unter Verschluss, aber er hat Angriffsflächen geboten - im Training, im Coaching, in der Kooperation mit den Juniors", sagte Werner auf die Frage, was zum Bruch mit Ismael geführt habe. Der Beschluss, sich vom Franzosen zu trennen, habe sich in der vergangenen Woche entwickelt. "Auch durch den Input der Spieler. Wir haben jeden im Verein interviewt und das war eben das Ergebnis." Auch im Trainerteam habe es Unstimmigkeiten gegeben. So soll Co-Trainer Andreas Wieland laut Berichten bei Klubchef Siegmund Gruber Stimmung gegen Ismael gemacht haben.

Sportdirektoren-Angebot an Ismael

Die Entscheidung für "eine nach außen unpopuläre und unverständliche Entscheidung" sei freilich im Präsidium gefallen, hielt Werner fest. Er sprach von einem Neuanfang nach einer Pleiten-Pech-und-Pannen-Serie. Ismael sei aber nicht das Bauernopfer nach den Folgen des unerlaubten Mannschaftstrainings während der Corona-Pause. Dieses brachte dem LASK am Ende einen Vier-Punkte-Abzug ein. Sportlich gingen die Spiele nach dem Re-Start der Bundesliga daneben. Anstatt um den Titel mitzuspielen, mussten sich die Linzer schließlich mit Platz vier begnügen.