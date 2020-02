Markus Schopp: „Als Spieler war ich ein Verrückter“

Es wäre ungerecht, Hartberg auf Frau Annerl zu reduzieren. Wofür sie aber ganz klar steht, ist dieser Wille, Unmögliches zu erreichen. Es hat keiner einen Pfifferling darauf gegeben, dass Hartberg 2018 die Lizenz bekommt – sie und einige andere im Verein haben das Unmögliche wahr gemacht. Unser Markenzeichen ist, dass es im ganzen Verein eine unglaubliche Aufopferung gibt und dabei aber immer Ruhe ausgestrahlt wird.

Sie haben als Spieler große Bühnen wie die Champions League, den HSV oder New York mit unterschiedlichen Trainern erlebt. Was haben Sie daraus mitgenommen?

Der größte Schatz ist die aktive Zeit. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht, weil sich der Fußball so schnell so stark verändert. Ich durfte eine Reise machen mit Osim, Magath, Mazzone, Jara oder Arena. Jeder hat mir ein Bild des Fußballs gezeigt. Diese vermischen sich. Ich hatte aber so viele Bilder im Kopf, dass ich nicht gleich in Reihe eins hätte beginnen können. Es war ganz wichtig, dass ich aus der Jugend aufsteige.

Haben Sie bei Ihrem früheren Mitspieler Pep Guardiola gleich gesehen, dass er ein guter Trainer wird?