Rapid-Coach Kühbauer: "Wir machen nicht nur einen Job"

Durch die Rückkehr der Verletzten ist der Konkurrenzkampf stärker. Wie verändert das die Trainerarbeit?

Ich habe lieber zu viele als wie öfters im Herbst zu wenige Spieler im Trainingsbetrieb. Diese Situation erlebe ich erstmals. Wir haben als Trainerteam in der Vorbereitung versucht, dass alle in ihren Hoffnungen und Wünschen befriedigt werden. Als Beispiel: In der Defensive haben wir lauter vorbildliche Profis, da geht es nur darum, genau zu schauen, wer sich am besten präsentiert.