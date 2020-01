Rapid-Kapitän Stefan Schwab: "Die Kritik hat an mir genagt"

Ja, die Kritik hat an mir genagt. Ich wusste, in welch große Fußstapfen ich nach Steffen Hofmann trete und wollte zu viel. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich kapiert hab, dass ich es nie allen recht machen könnte. Jetzt hab ich gegenüber manchen Dingen ein Wurschtigkeitsgefühl entwickelt und schau einfach, dass ich intern und auf dem Platz meine Aufgabe so gut wie möglich erledige.

Gibt es eine Tendenz zu einer Vertragsverlängerung?