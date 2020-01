Dibon bleibt bei Rapid: Vertragsverlängerung steht bevor

Gleich zwei Testspiele hat Rapid am Mittwoch in Belek bestritten, 0:0 gegen Odense und danach 0:2 mit dem B-Team gegen Novi Sad. Trotzdem bleibt in der Vorbereitung genug Zeit, um wichtige Zukunftsfragen zu besprechen.

So wie mit Abwehrchef Christopher Dibon.

Der 29-jährige Vizekapitän hat im KURIER-Interview im Dezember angekündigt, dass er sich gut vorstellen kann, den auslaufenden Vertrag zu verlängern.