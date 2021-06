Hartberg bereitet sich auf Schopp-Abflug auf die Insel vor

Schopps Ausstiegsklausel

Im Vertragspoker ist nur Schopp und dessen Management involviert. Denn Schopp, der Hartberg während seiner dreijährigen Tätigkeit bis in den Europacup brachte, hat sich zuletzt bei seiner Vertragsverlängerung eine Ausstiegsklausel "herausbedungen", wie Korherr erzählte. "Dem müssen wir Folge leisten, auch wenn es in dieser Zeit - mitten in der Vorbereitung - schwer ist." Dem Vernehmen nach soll Schopp für die Summe von 350.000 Euro zu haben sein.

Barnsley, wo mit Dominik Frieser und Michael Sollbauer auch zwei Österreicher unter Vertrag stehen, hat an Trainern mit Bundesliga-Erfahrung Gefallen gefunden. Vor Ismael schwang schon der ehemalige WAC-Trainer Gerhard Struber dort das Zepter. Der Salzburger verließ den Klub im Herbst 2020 nach knapp einem Jahr wieder und wechselte zu den New York Red Bulls. Auch Schopp hat Red-Bull-Vergangenheit, verfolgt als Trainer jedoch eine völlig andere Spielphilosophie.