Sport-Club gegen Vienna: Kleines Derby, große Emotionen

Sport-Club gegen Vienna. Das ist Tradition. Die Schwarz-Weißen aus Dornbach gegen die Blau-Gelben aus Döbling. Tradition ist die liebevolle Rivalität zwischen den Vereinen, Tradition ist der Hype um das kleine Wiener Derby, Tradition ist aber auch das Chaos rund um die Spiele in der Regionalliga.

45 Minuten muss man diesmal vor dem Eingang der Friedhofstribüne warten, bis man reinkommt. Gerade rechtzeitig, als der blinde Platzsprecher Roland Spöttling die Mannschaftsaufstellungen in die Anlage brüllt. Zu verstehen sind die Namen nicht, der Lautsprecher über meinem Stammplatz ist seit circa 1992 defekt.

Die Stehplatztribüne unmittelbar neben dem Dornbacher Friedhof ist voll wie schon lange nicht mehr. Mit einem „Sport-Club is on the Green!“-Choral wird die eigene Mannschaft auf das Feld geschickt.

Wenn von rechts der Eckball kommt, muss man sich weit vorbeugen, um etwas zu sehen. Ein Bier gibt es heute nicht, bin ja im Dienst. Naja. Eigentlich ist die Schlange vor den Zapfsäulen zu lange. Somit entfällt auch der Besuch bei Leo, dem freundlichen Klo-Mann, der jeden Gast persönlich begrüßt.