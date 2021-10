Sport-Club vs. Vienna: Das Kult-Derby weckt Erinnerungen

Andreas Herzog: "Das war der Start meiner Karriere"

„Ich war zwar nur ein halbes Jahr bei der Vienna, aber das war der Start meiner Karriere. Der Verein ist extrem wichtig für mich, ohne die Vienna und damals Trainer Dokupil hätte ich nicht so eine Karriere gehabt. Natürlich tut es dann weh, wenn man den Abstieg mitansehen muss, ich habe die Vienna aber immer weiter verfolgt, egal in welcher Liga. Jetzt sind gute Leute am Werk, ich hoffe, dass wir die Vienna bald wieder ganz oben sehen werden. Der Stellenwert der Vienna und des Sport-Clubs war früher enorm hoch. Das merkt man jetzt auch noch an den Zuschauerzahlen, die sie in der Regionalliga haben.“

Roman Mählich: "Ich bin auf den Zaun gesprungen"

„Der Sport-Club war im Alter von 18 Jahren meine erste Profistation, und er wird mir immer in guter Erinnerung bleiben. Damals wie heute ist die Stimmung in Hernals speziell, es gibt kaum Feindseligkeiten und nur positiven Support. An zwei Spiele erinnere ich mich besonders gut: Bei einem 2:1-Sieg gegen die Austria habe ich das Siegestor geschossen und bin danach auf den Zaun bei der Friedhofstribüne gesprungen. Das zweite war eine Sonntagsmatinee gegen Tirol, Happel war zu dieser Zeit Teamchef, hat zugesehen und mich danach erstmals einberufen. Ich freue mich schon, am Freitag für den ORF vor Ort zu sein.“