Markus Katzer: "Die Vienna hat etwas, was die Leute beim Fußball suchen"

„Der Aufstieg in die Bundesliga ist natürlich das große Ziel, es handelt sich um ein langfristiges Projekt“, verrät Katzer, dem seine Arbeit in Döbling immer noch viel Spaß macht. „Man wird von einer Vienna nie hören, dass wir Meister werden. Wir haben aber eine Mannschaft, die um den Titel mitspielen kann. Wenn wir aufsteigen, werden wir nicht Nein sagen“, so Katzer, der zuletzt viele neue Spieler verpflichtete, auch bekannte Namen wie Wostry oder Lukse für die Sache gewinnen konnte.

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist alles, nur nicht ideal. „Wir haben ein Testspiel und danach ein Cupspiel. Mit vielen neuen Spielern kann ich nicht garantieren, dass das gleich funktioniert.“ Im Zeitraffer muss man somit zueinander finden.

Kultfaktor

„Ein Freund hat mir einmal gesagt: Die Vienna hat etwas, was die Leute beim Fußball suchen. Ich glaube, er hat es auf den Punkt getroffen.“

Aber könnte dieses Gut verloren gehen, wenn man sich tatsächlich in Richtung Profitum bewegt? „Ich habe überhaupt keine Angst davor. Ich weiß, dass das kommen kann, wenn man nicht darauf achtet. Wir müssen das schützen, das ist harte Arbeit, da muss man dahinter sein. Die Basis muss erhalten bleiben.“