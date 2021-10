"Derby of Love" in Dornbach: Zwei Frauen festgenommen

6.554 Zuschauer sahen am Freitagabend in der Regionalliga Ost das 3:0 der Vienna beim Wiener Sport-Club. Zu sehen bekamen sie nicht nur Fußball, sondern auch einen Flitzer. Der Nackte lief in der 90. Minute zum Gaudium der Fans über das Spielfeld – und wurde wegen Anstandsverletzung angezeigt.