Noten für die ÖFB-Elf: Nur einer überzeugte, ein Trio fiel durch

Konrad Laimer, 3

Wie immer extrem willig im Spiel gegen den Ball, eroberte einige Male die Kugel und versuchte, Konter einzuleiten. Litt dabei aber am generell zaghaften Umschaltverhalten der Österreicher und blieb schließlich mit Ball ohne Wirkung.

Marcel Sabitzer, 5

Ein Länderspiel, dass lange Zeit völlig vorbei ging am Bayern-Legionär. Erst in der Schlussphase versuchte er, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Den Frust sah man ihm an, als er dem Schiedsrichter vor Ärger den Ball nachschoss.

Marco Grüll, 5

Fiel kaum auf, aber oft um und holte zumindest den einen oder anderen Freistoß für die Österreicher heraus. Mit dem Ball am Fuß war oft erkennbar, dass er noch nie auf diesem Level gespielt hat.

Ercan Kara, 4

Hatte einen schweren Stand als Solospitze gegen die dänischen Abwehrhünen. In der Luft war nichts zu holen. Mit dem Fuß konnte er in Minute 37 erstmals einen Ball erfolgreich ablegen, auch nach der Halbzeit nicht mehr als bemüht.

Karim Onisiwo, 4

Kam als Joker für Kara, wurde von seinen Mitspielern aber nie gefunden und blieb unbemerkt.

Louis Schaub, 4

Versuchte Dribblings und suchte Abschlüsse, blieb aber stets erfolglos.

Zu kurz eingesetzt: Michael Gregoritsch, Florian Kainz.