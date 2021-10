Leo Windtner: "Ich werde nicht von der Bildfläche verschwinden"

Nach 125 A-Team-Länderspielen, vielen Frauen- und Nachwuchs-Länderspielen ertönt für ihn der Schlusspfiff. Leo Windtner übergibt am Sonntag bei der Wahl in Velden an seinen Nachfolger das Amt des ÖFB-Präsidenten.

Im Februar 2009 wurde der Oberösterreicher zum Verbandschef gewählt, im Oktober 2021 tritt er von der Bühne ab. Rund um das WM-Qualifikationsspiel in Kopenhagen gegen Dänemark blickte Windtner für den KURIER auf seine Amtszeit zurück, in welcher beispielsweise das Frauenteam 2017 ein Sommermärchen bei der EM feierte oder die Unter 21 bei der EM 2019 aufzeigte.

Wie viel Wehmut schwingt bei Ihrem Abschied mit ?

Sentimentalitäten sind nicht wirklich angebracht, bei den Teams hat man sich bei mir schon sehr herzlich bedankt. Aber natürlich mischt sich überall ein wenig Wehmut mit ein, wo man mit viel Herzblut über einen langen Zeitraum bei der Sache war. Für mich war es eine lange Wegstrecke mit vielen Stationen.

Picken Sie bitte das Highlight Ihrer Amtszeit heraus.

Wenn ich mich wirklich auf eines beschränken muss, dann ist es die erstmalige Qualifikation für eine EM auf sportlichem Wege. Und dabei war für mich das 4:1 in Stockholm gegen Schweden herausragend. Auf dem Weg zurück nach Wien glich der Flieger einem Tollhaus, das war Freude pur.

Und im Gegensatz, was würden Sie als den Tiefpunkt bezeichnen?