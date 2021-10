So will Österreich bei Tabellenführer Dänemark überraschen

Mutmacher aus 2019

Foda zieht einen Vergleich als Mutmacher für seine Mannschaft heran. Er verweist auf das Jahr 2019, als die Österreicher in der EM-Quali drei Tage nach einem Pflichtsieg gegen Lettland (6:0) bei Fast-Gruppensieger Polen antraten und dort ein 0:0 holten. „Eines unserer besten Spiele“, meint der Teamchef heute noch. Kleines Detail am Rande: Die Partie in Warschau ist das bisher einzige Pflichtspiel unter Foda gegen eine in der Weltrangliste vor Österreich klassierte Mannschaft, das man nicht verloren hat. Es wäre also Zeit für eine Wiederholung.

Wie die gelingen soll? Auch ein starkes Team wie Dänemark habe seine Schwächen, so Foda, der zunächst aber von den Stärken sprechen sollte. Defensiv seien sie kompakt, die Dänen. Sie hätten einen klaren Plan, seien einfach strukturiert in ihrem Vortrag. Dinge also, die Foda selbst von seiner Mannschaft stets einfordert.