Janko über das ÖFB-Team: "In Kopenhagen ist Psychologie gefragt"

Man kann nicht davon ausgehen, dass Österreich wie zuletzt vermehrt Ballbesitz hat, was in diesem Fall vielleicht auch ein kleiner Vorteil sein könnte. In den vergangenen Monaten stand es dem Tam gut zu Gesicht, wenn der Gegner auch das Heft des Handelns in die Hand nahm und man auf Situationen reagieren konnte – mit Ballgewinnen und flottem Umschalten.

Ich glaube, dass es sehr schwer wird, selbst eine gewisse Art von Dominanz umzusetzen. Das gelingt nur, wenn das Selbstvertrauen absolut stimmt und der aktive Stil eine Selbstverständlichkeit ist. Gegen solch einen Gegner muss man an diesem Abend auch die richtige Psychologie mitbringen. In erster Linie wird das Team in Kopenhagen einmal defensiv gut agieren müssen.