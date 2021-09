Janko über die ÖFB-Krise: "Die 'Foda-Raus'-Rufe sind entbehrlich"

In der aktuellen Situation sind alle gefordert, auch der Sportdirektor. Peter Schöttel steht daher ebenso in der Verantwortung, sollte eingreifen, nahe an der Mannschaft sein, gegebenenfalls moderieren, vermitteln und mit allen reden.

Darüber hinaus möchte ich noch ein strukturelles Thema ansprechen. In sehr vielen Ländern hatte man in der Vergangenheit sehr auf die „falsche Neun“ als Stürmertyp gesetzt, dabei aber in der Nachwuchs-Ausbildung ein wenig auf die klassischen Stoßstürmer vergessen.