Mammutaufgabe für Österreich: Wer soll Dänen ein Tor schießen?

Nach dem Pflichtsieg auf Färöer ist vor der Herkules-Aufgabe in Kopenhagen am Dienstag (20.45 MESZ) gegen Dänemark. Der ÖFB-Tross bewegte sich am Sonntag vom hohen Norden in Richtung Süden, wo es meteorologisch in Dänemarks Hauptstadt aber auch keinen wärmeren Empfang gab. Jedem im Nationalteam ist sonnenklar, dass man keine Vergleiche zwischen Spielen gegen Färöer und Dänemark ziehen darf. „Das wird ein ganz anderes Spiel“, verkündete Teamchef Franco Foda keine Neuigkeit. „Es wird ein spannendes Spiel“, variierte dagegen Konrad Laimer und verriet ein wenig Vorfreude.

Österreich erwartet im Stadion Parken der überlegene Tabellenführer der WM-Qualifikations-Gruppe. 26:0 Tore haben die Dänen nach sieben Siegen zu Buche stehen, Foda glaubt dennoch an eine Chance. „Im Fußball gibt es immer etwas zu verlieren.“ Außerdem könne man sich mit der Aufgabe steigern. „Ich gehe davon aus, dass wir in Dänemark ein gutes Spiel an den Tag legen werden.“