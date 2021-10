Herzensangelegenheiten zwischen Färöer und Dänemark

Zu klein für große Erfolge. Bei Klubs, die jährlich ihre Besten verkaufen müssen, klingt dieses Argument berechtigt. Für Nationalteams gilt es als Ausrede nicht. Am Beispiel von Österreichs nächstem Gegner: Dänemark hat drei Millionen Einwohner weniger, doch in der WM-Qualifikation um elf Punkte mehr als Franco Fodas Auswahl.

Am Dienstag laufen David Alaba und Co. in Kopenhagen zur Revanche für das 0:4 ein. Ins, auf Knopfdruck überdachbare, Parken-Stadion, in dem es am 12. Juni zur Fast-Tragödie kam. Als während des EM-Auftaktspieles gegen Finnland der dänische Spielmacher Christian Eriksen ohne Feindeinwirkung zusammenbrach. Dass das Herz des regelmäßig untersuchten, für topfit gehaltenen Italien-Profis im Stadion und nicht daheim, im Auto oder beim einsamen Jogging plötzlich streikte, war das Glück im Unglück.

Rettungsmaßnahmen müssen bei Herzstillstand innerhalb der ersten fünf, sechs Minuten erfolgen.

Comeback nach Transfer

Das beim EM-Spiel anwesende medizinische Personal rettete Eriksen das Leben. Er kann jetzt ein ganz normales führen. Ja dank eines in die Brust implantierten Defibrillators mit einem Comeback spekulieren. Bei Inter Mailand wird ihm das trotz Vertrags bis 2024 nicht möglich sein.