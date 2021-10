Noten für die ÖFB-Kicker: Ein Rapidler war der Beste

David Alaba, 3

Über seine Seite griffen die Färöer meist an und bereiteten ihm dabei auch Probleme. In die Offensive hätte er sich wohl lieber öfter eingebracht, was er dann jedoch in Hälfte zwei durchaus sinnvoll tat. Etwas Pech hatte er bei einem schön angetragenen Freistoß vor der Pause.

Konrad Laimer, 2

Lange Zeit unauffällig und kaum wirksam, bis er mit einem Energieanfall das Tor einleitete und dann erzielte. Eine Konter-Situation, wie sie seiner Dynamik entgegenkommt. Mit etwas mehr Finesse holt er noch vor der Pause beim missglückten Tackling von Nattestad einen Elfmeter heraus.