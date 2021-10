Kurs auf Platz zwei: Schottland besiegt Israel in letzter Minute

Zweimal lag Schottland daheim in Glasgow gegen Israel mit Trainer Willi Ruttensteiner hinten. Am Ende durften die Hausherren vor den Augen von Sir Alex Ferguson aber doch jubeln, behaupteten mit dem 3:2-Erfolg auch Platz zwei in der Gruppe F. Die Chancen stehen gut, den auch zu behalten.

Eran Zahavi verwandelte schon früh in der Partie einen Freistoß sehenswert zum 1:0 für die Israelis (5.), brachte damit den Hampden Park damit vorerst zum Schweigen. Für den 34-Jährigen Stürmer vom PSV Eindhoven war es in der laufenden WM-Qualifikation im siebenten Spiel bereits der siebente Treffer. Zwei davon gelangen ihm auch beim 5:2-Erfolg gegen Österreich im September. In der Folge machten es die Gäste geschickt, ließen den Hausherren kaum Chancen. Bis zur 29. Minute. Nach einer schnellen Kombination zirkelte John McGinn den Ball von der Strafraumgrenze sehenswert zum Ausgleich ins Eck.