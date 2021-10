Erste Krise zu Ende: "Durch Rapid bin ich der Ercan Kara geworden"

Am Tag vor dem Schlüsselspiel suchte Didi Kühbauer deswegen das Gespräch mit dem 1,92-Meter-Mann und machte ihm neuen Mut. Kara bedankte sich für das anhaltende Vertrauen mit dem Dreierpack: „So kann ich das dann zurückzahlen.“

Am Tag darauf wurde Kara in den ÖFB-Teamkader nachnominiert. So wie Rapid-Kollege Marco Grüll, der erstmals dabei ist.