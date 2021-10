Bundesliga live: Rapid - WSG Tirol gegen den letzten Platz

Neun Spiele, acht Punkte. Rapid ist noch nie so schlecht in eine Bundesligasaison gestartet. Um 14.30 Uhr empfangen die Hütteldorfer das punktegleiche Schlusslicht WSG Tirol. Der Verlierer bleibt am Tabellenende. Sollte Rapid das fünfte Bundesliga-Spiel infolge verlieren, dann wird es auch für Trainer Dietmar Kühbauer eng.

Erstmals findet ein Rapid-Spiel mit der neuen 2-G-Regel in Wien statt. Weil nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion dürfen, werden Teile der organisierten Fans die Unterstützung einstellen.