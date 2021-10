Premiere für Wiener 2-G-Regel: Rapid erwartet Zuschauereinbruch

Die erste Großveranstaltung mit der 2-G-Regel ist am Sonntag das Fußballspiel Rapid – WSG Tirol. Mit der 3-G-Regel waren rund drei Viertel der Rapid-Fans im Stadion geimpft, es gab seit Juli nur zwei zurückverfolgte Corona-Fälle und keinen Cluster.

Das Organisationsteam um Geschäftsführer Peschek hat es sich nach vielen Änderungen abgewöhnt, langfristig zu planen und befürchtet jetzt einen großen Einbruch.

Viele Familien verzichten

„Wir merken schon länger, dass weniger Kinder und Jugendliche kommen“, erzählt Klubserviceleiter Helmut Mitter. Da in dieser Altersgruppe die Impfquote am niedrigsten ist, wird der Zuschauerschnitt sinken: „Viele Familien, in denen für ungeimpfte Jugendliche Tests organisiert wurden, werden jetzt ganz zu Hause bleiben.“