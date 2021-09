2-G-Regel wie in Wien: Steiermark hat rechtliche Bedenken

Die Steiermark sei "knapp daran" gewesen, dem Wiener Beispiel zu folgen, also strengere Corona-Regeln einzuführen als der Bund, betonte ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Mittwoch. Aber nach Rückfrage beim steirischen Verfassungsdienst wird nichts daraus: Die Juristen sehen eine 2-G-Regel auf Basis der aktuellen zweiten Covid-Maßnahmenverordnung als "verfassungsrechtlich durchaus problematisch" an.

Schon bei der Landtagssitzung am Dienstag meinte Schützenhöfer, 2-G sei "rechtlich nicht haltbar". Außerdem "erfordern das die aktuellen Zahlen nicht". In Wien gilt die 2-G-Regel ab Freitag in der Nachtgastronomie sowie bei Veranstaltungen ab 500 Personen: Zutritt haben dann nur noch geimpfte oder genesene Personen.