Rapid, Salzburg, Sturm - drei Sonntags-Hits in der Bundesliga

Drei Sonntagspartien, dreimal Hochspannung: Zu sehen gibt es ein Schicksalsspiel, einen Rekordversuch und ein Derby.

Der KURIER-Überblick:

Rapid – WSG Tirol

Die WSG hat Didi Kühbauer schon einmal in Bedrängnis gebracht: Nach dem 0:3-Heimdebakel kam der Rapid-Trainer im Dezember 2020 unter Druck. Es folgten fünf Ligasiege in Folge. Heute (14.30 Uhr) wäre es für Kühbauer wichtig, eine Siegesserie schon im Duell Vorletzter – Letzter zu beginnen. Laut „Expected Goals“ (Modell für Wahrscheinlichkeit der Tore) treffen zwei Top-6-Mannschaften aufeinander: So wie der LASK haben Rapid und die Tiroler angesichts ihrer Chancen auffallend „zu wenig“ Punkte geholt. Die Realität ist freilich eine andere.

Dennoch hält Kühbauer zum Offensivduo, das nicht mehr trifft: „Von Erci Kara und Taxi Fountas muss mehr kommen, wir brauchen offensiv mehr Betrieb. Das wissen sie, und das wird gegen die WSG auch so sein.“ Auf eine besondere Vorbereitung nach der London-Rückkehr für das erste Spiel ohne organisierten Support (aus Protest gegen die Wiener 2-G-Regel) in einem ungewöhnlich leeren Stadion verzichten die Hütteldorfer: „Wir machen es so wie immer – und hoffen natürlich auf ein anderes Ergebnis als zuletzt.“ Den letzten Ligasieg gab es vor sechs Wochen. Die Wattener hoffen, dass mit dem ersten Erfolg (4:2 gegen Ried) der Knoten geplatzt ist und wollen gleich nachlegen.