Niederländische Presse sieht in Sturm nur "laues Lüftchen"

Konstanz gesucht

Was fehlt, ist im internationalen Geschäft bisher aber die Konstanz. "Wir brauchen über 90 Minuten diese Phase, die wir dann 20 Minuten gehabt haben", betonte Hierländer. "In der Europa League ist es so, dass wir Topleistungen brauchen über längere Zeit. Das ist uns jetzt in den zwei Spielen noch nicht gelungen." Die nächste Chance dazu gibt es am 21. Oktober erneut in Graz gegen Real Sociedad. Die Basken sind in der nominell enorm starken Gruppe ebenfalls noch sieglos.

Bei Sturm war gegenüber dem Auftakt, als man beim 0:1 gegen AS Monaco praktisch chancenlos war, bereits eine Steigerung erkennbar. "Wir waren in mehreren Situationen an einem Tor dran", sagte Ilzer. "Aber natürlich hat PSV gezeigt, wenn sie Raum haben, dass die Mannschaft eiskalt Situationen ausnützen kann." Vor dem Gegenstoß zum 0:2 ärgerten sich die Steirer allerdings auch über einen nicht gegebenes Foul an David Affengruber. Ilzer sprach von einem "glasklaren Elfmeter".