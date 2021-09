Europacup live: Sturm - PSV Eindhoven und LASK - Maccabi Tel Aviv

Auf Sturm Graz wartet in der Europa League die nächste schier unnehmbare Hürde. Nach dem 0:1 gegen AS Monaco geht es ab 18.45 Uhr zu Hause gegen die PSV Eindhoven. Die Form stimmt. Zuletzt gab es ein 5:0 gegen die WSG, ein 4:0 im Cup in Hohenems und zuletzt ein 3:0 bei Rapid.