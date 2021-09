Europa League live: Findet Rapid bei West Ham aus der Krise?

Nach dem späten Tor zum 0:1 gegen Genk wird es für Rapid um 21 Uhr nicht leichter. Die Hütteldorfer kämpfen in London gegen West Ham United um die ersten Punkte in der Gruppe H. Von den fünf jüngsten Pflichtspiele wurden vier verloren, darunter auch die Generalprobe gegen Sturm (0:3) am Sonntag. West Ham hingegen ist Siebenter der Premier League, verlor erst eine der ersten sechs Partien.

In der ersten Runde der Europa League feierten die Londoner einen 2:0-Erfolg bei Dinamo Zagreb.