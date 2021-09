Sturm im Aufwind: Die Gründe für das Grazer Fußball-Hoch

„Sturm soll spielen, wie der Name schon sagt“, sagte er bei seiner Antrittsrede. Nach einer guten ersten Saison spielen die Grazer bislang eine sehr gute zweite – und würde es Abonnement-Sieger Salzburg nicht geben, würde Sturm die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung anführen. Ilzer schaffte es, die Mannschaft kontinuierlich zu verbessern, hat einen perfekten Draht zu seinen Spielern. Nur gegen Salzburg wurde verloren, gegen die Austria und Admira gab es Remis, sonst wurde alles gewonnen. Und trotzdem hebt Ilzer nicht ab. „Wir gehen voller Demut in die nächsten Aufgaben.“ Am Donnerstag gastiert Eindhoven in Graz.