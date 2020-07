Christian Ilzer: "Sturm soll spielen, wie der Name schon sagt"

Zehn Tage Urlaub hat sich Christian Ilzer genommen, ehe er am Dienstagmittag in Graz offiziell als neuer Sturm-Trainer präsentiert wurde. "Diese Zeit war wichtig, um das letzte Jahr aufzuarbeiten", betonte der 42-Jährige. In der Tat war die Saison bei Austria Wien für den aufstrebenden Trainer turbulent. Vielleicht auch ein kleiner Rückschlag.

"Bis dahin bin ich als Trainer von einem Erfolg zum nächsten geeilt. Ich bin aber überzeugt: Jetzt sitzt ein besserer Trainer da, als ich es vor einem Jahr war."

Ilzer stammt aus Puch bei Weiz, 40 Kilometer von Graz entfernt. Als Kind jubelte er dem Verein noch in der "Gruabn" zu. Auf Sentimentalitäten wie diese wollte er sich am Dienstag aber nicht einlassen. "Es geht darum, dass Fans und Verein auf der Tribüne sagen: 'Das ist der Fußball, den wir sehen wollen'."