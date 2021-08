Sturm Graz verstärkt sich in der Offensive

„Wir haben einen intensiven Herbst vor uns und deshalb war es besonders wichtig, uns im Sturm noch breiter aufzustellen“, sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in einer Club-Aussendung.

Niangbo kennt Graz von den Liga-Auftritten mit dem WAC, auch in der Europa League spielte er mit den Lavanttalern in Liebenau. Für Gent absolvierte der Angreifer in der abgelaufenen Saison 18 Ligaspiele, in denen ihm aber nur ein Tor gelang.