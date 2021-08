Austria: "Mit ein bisschen Glück hätten wir was mitnehmen können"

Vor dem Hit in Salzburg hatten der Austria einige ein Debakel prophezeit. Am Ende fuhren die Wiener zwar mit leeren Händen heim, Trainer Manfred Schmid konnte dem Auftritt seiner Mannschaft bei der knappen 0:1-Niederlage aber einiges abgewinnen. „Wenn man das Spiel über 90 Minuten betrachtet, geht der Sieg der Salzburger voll in Ordnung“, gab Schmid zu, „aber ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft trotzdem sehr zufrieden.“

Der Coach lobte die Einstellung seiner Spieler: „Wir waren überzeugt, dass wir da was holen können. Sie haben fast alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Leider hätte man in ein, zwei Situationen die Ordnung verloren, wodurch man auch in Rückstand geriet. „Aber mit ein bisschen Glück hätten wir dann sogar noch was mitnehmen können.“