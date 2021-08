Der VAR als Rapid-Muntermacher: Fountas schießt den WAC ab

Fünf Tore in einer Woche lassen nur einen Schluss zu: Taxi Fountas ist wieder in Top-Form. Nach den Toren beim LASK und gegen Famagusta schoss der Grieche den WAC im Alleingang ab. Seine drei Treffer bringen einen am Ende lockeren 3:0-Sieg, der nach einem sehr starken Start der Wolfsberger noch unmöglich schien.

Rapid hatte mit der offensiven Aufstellung vom 3:0 gegen Famagusta begonnen. Weil neben drei Erkrankten und zwei Verletzten auch Stürmer-Hoffnung Strunz angeschlagen war, nahmen ausschließlich Defensivspieler auf der Ersatzbank Platz.

Was sie zu sehen bekamen, war ein Offensivwirbel der Gäste. Mutig, zweikampfstark, gedankenschnell und mit schönen Kombinationen wurde Chance um Chance herausgespielt. Nach nur zwölf Minuten hatte Tormann Richard Strebinger drei Mal gerettet und der neue Stürmer Tai Baribo zwei Mal aus guter Position daneben geköpfelt.

Es drängte sich die Frage auf: Wird Rapid gar erstmals in der Bundesliga die ersten beiden Heimspiele verlieren?