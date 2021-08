Salzburgs Adeyemi verhinderte Austrias Punktlandung

Den ersten Sitzer für den Favoriten gab es nur, weil Mühl sich verschätzte – Adeyemi scheiterte jedoch alleine vor Pentz (26.). Was war los mit der besten Offensive der Liga, die zehn Tore erzielt hatte? Angetrieben von Camara, der erstmals nach seiner Dopingsperre in der Startelf stand, versuchte es Salzburg immer wieder. Dem Treffer am nächsten kam Sesko, der einen Kopfball an die Latte setzte (36.).

Der Ärger der Salzburger über so manche Schiedsrichter-Entscheidung wurde größer – aber auch der Druck. Die Austria stemmte sich gegen das drohende Gegentor, konnte es aber doch nicht verhindern. Adeyemi traf aus kurzer Distanz (72.). Beinahe wurde der tapfere Kampf der Violetten doch noch belohnt. Ohio hatte Goalie Köhn schon überspielt, ließ sich – das leere Tor vor Augen – aber den Ball von Seiwald abnehmen (80.). Trost für die Austria – auch Barcelona hat in Salzburg verloren.